 

Сильный ветер в Харькове повалил деревья: повреждены автомобили (видео)

06 сентября 2019 г. 8:45
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Вечером 5 сентября в результате сильного ветра, пронесшегося по Харькову, рухнуло несколько деревьев.

Как сообщили пользователи соцсетей, на улице Данилевского дерево упало прямо на припаркованный автомобиль Kia, разбив крышу и переднюю часть машины.

Видео с места происшествия попало на видеорегистратор авто очевидца и было опубликовано в соцсетях.

Также, по информации очевидцев-пользователей сетей, дерево упало на улице Деревянко. В результате этого был поврежден билборд.

На улице Отакара Яроша также дерево упало на металлический забор.

Кроме того, в Саржином яру ветер повалил строительный металлический забор.

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