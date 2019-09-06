Сильный ветер в Харькове повалил деревья: повреждены автомобили (видео)

Вечером 5 сентября в результате сильного ветра, пронесшегося по Харькову, рухнуло несколько деревьев.

Как сообщили пользователи соцсетей, на улице Данилевского дерево упало прямо на припаркованный автомобиль Kia, разбив крышу и переднюю часть машины.

Видео с места происшествия попало на видеорегистратор авто очевидца и было опубликовано в соцсетях.

Также, по информации очевидцев-пользователей сетей, дерево упало на улице Деревянко. В результате этого был поврежден билборд.

На улице Отакара Яроша также дерево упало на металлический забор.

Кроме того, в Саржином яру ветер повалил строительный металлический забор.