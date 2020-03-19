Скандальное собрание антикризисного штаба в Харькове

Около полусотни бизнесменов и общественных лидеров Харьковщины сегодня собрались на заседании антикризисного штаба. Все, чтобы обсудить вопросы сбора дополнительных средств для противодействия распространению коронавируса. В состав Харьковского антикризисного штаба под председательством бизнесмена Александра Ярославского вошли мэр города и председатель Харьковской областной государственной администрации. Но последнего сегодня в зале нет.

По словам его заместителя, Алексей Кучер совместно с представителями бизнеса на координационном совещании работает над созданием координационного центра.

Тарас Пастух, первый заместитель председателя ХОГА

Також сьогодні, зараз, безпосередньо в ці хвилини, проходить координаційна рада під головуванням голови Харківської адміністрації, де також присутні підприємці Харківської області - це також біля 75 людей. Це, які зараз приїхали - вони також готові допомагати в різний спосіб

Александр Ярославский заявляет, что не очень понимает отсутствие губернатора на таком важном мероприятии.

Александр Ярославский, бизнесмен, председатель штаба

Очень плохо, конечно, что мы создали этот антикризисный центр, а губернатора здесь нет и он собирает где-то каких-то бизнесменов. Мы всех приглашали сюда, просто это не дело. Это не губернатор, а ... Помолчите, вам слово дали! Я еще раз говорю, замолчите!

Приобщается, причем в свойственной ему хамской манере, и мэр города Геннадий Кернес.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Уважаемый замгубернатора, ваша фамилия - Пастух. Пока, вот все люди, которые сюда пришли - это люди пришли на приглашение Ярославского Александра и Кернеса Геннадия. А он прислал Пастуха

Финансовая потребность Харькова для борьбы с коронавирусом сейчас - два с половиной миллиона долларов. 560 тысяч долларов на аппараты искусственной вентиляции легких, 440 тысяч долларов на передвижные цифровые рентген аппараты, и почти 200 тысяч долларов на ультразвуковые аппараты.

Также город нуждается накркозно-дыхательных, кислородных концентраторах, видеогастроскопах и другом медицинском оборудовании. Почти аналогичная потребность и у области.

Александр Ярославский, бизнесмен, председатель штаба

Плюс, мы посмотрели, 32 тысячи пенсионеров малоимущих, которым нужна помощь. Чтобы они сидели дома и приносили им пайки. Посчитали, это где-то порядка миллиона в месяц их обеспечения. Вот, 6 миллионов нам желательно собрать. 3 - мы все с вами уже имеем, которые я даю

Присутствующие бизнесмены уверенны - первые больные коронавирусом на Харьковщине появятся уже через две недели.

Нужно со всей серьезностью отнестись к ситуации, отмечает Владимир Мысик, вот только на вопрос мэра, сколько он сам выделит средств - точно не ответил. Свел все к анатомии.

Владимир Мысик, предприниматель

Реально, у нас осталось 2 недели. Так, давайте эти 2 недели… грубо - прошу прощения за прессу – «не просрем», а за эти 2 недели серьезно подготовимся. И перестаньте в «бирюльки» играть. Когда пойдут первые трупы, вот эти трупы пускай лягут плечи тех недоразвитых людей, которые играют в политику и у кого "яйца большие"

И видеть на заседании антикризисного штаба почему-то хотели не всех, кто предлагал деньги.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

А где вот моя охрана? Уберите Родзинского отсюда!

Но несмотря на такое поведение мэра, сам Родзинский говорит: продолжит помогать харьковчанам и без штаба.

А такое отношение Кернеса продиктовано тем, что на антикризисный штаб пришли приближенные к нему предприниматели, к тому же под давлением.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

Губернатор Кучер не пришел - плохо. Родзинский пришел - снова плохо. Я пришел в этот штаб, потому что Харьков перед лицом большой опасности. И поэтому я готов был забыть все старые обиды: как мне сжигали машину, как меня били по голове, как на меня покушались, как возбуждали уголовные дела. Потому что сегодня у нас главная задача - это защитить харьковчан. И конечно же, я был готов сделать посильный денежный взнос в этот фонд

Личные взносы в размере 100 тысяч гривен сделали ректоры ХНУ имени Каразина и университета городского хозяйства. Также руководители промышленных предприятий сообщили о приобретении аппаратов искусственной вентиляции легких.