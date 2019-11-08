Скончался второй боец ВСУ, раненый в результате обстрела на Донбассе

08 ноября 2019 г. 13:40
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Второй боец ВСУ, раненый в результате обстрела на Донбассе вчера, 7 ноября, скончался.

Об этом сообщается на официальной странице 92-й ОМБр в Фейсбук.

Как рассказали в бригаде, оккупанты обстреляли наших бойцов в момент, когда те выгружали древесину у ВОПа. Ракета ПТУР среди бела дня, около 12:20, попала точно в УРАЛ, у которого и работали военные. Один из них - Герман Бродников, сразу погиб, еще трое ребят получили многочисленные ранения. Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин.

«Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей - он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако - нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться...», - говорится в сообщении.

Геннадию Моторину было 37 лет... В ряды ВСУ мужчина пришел в феврале этого года. Был сапером механизированного батальона. Родом боец ​​из города Краматорск. Своей искренностью и открытостью заряжал собратьев.

Как сообщается, хоронить бойца будут в родном городе.

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