Спасатели помогли трем фурам справиться с гололедицей

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о том, что в Волчанском районе спасатели помогли водителям 3-х фур преодолеть сложный участок дороги.

В ночь со 2 на 3 декабря на Харьковщине наблюдались осадки в виде мокрого снега. Кое-где толщина снежного покрова достигала 10 см.

Однако значительных осложнений дорожного движения не было. Спасатели ГСЧС только раз привлекались для помощи водителям грузовиков, которые не могли самостоятельно преодолеть крутой подъем на выезде из поселка Старый Салтов в Волчанском районе.

Тяжелые фуры буксовали на скользком участке. Чтобы не образовался затор, спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали 3 грузовика на ровный участок дороги, чтобы те смогли самостоятельно двинуться дальше.

По прогнозам Гидрометцентра, в течение суток 3 декабря на Харьковщине ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с; ночью значений снег, на дорогах гололедица (уровень опасности, желтый).

Спасатели призывают водителей учитывать данные обстоятельства, планируя поездки.