Сразу три резонансных изнасилования на Харьковщине за последние дни: пострадали дети

Сразу двум обвиняемым в резонансных делах об изнасиловании уже избрана мера пресечения. Один - это житель Купянщины, который изнасиловал собственную 13-летнюю падчерицу. Второй - 26-летний парень, который, по словам матери, в течение почти трех лет насиловал свою несовершеннолетнюю сестру. Для обоих прокуратура требовала содержания под стражей, и суд удовлетворил эту просьбу.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора области

В усіх випадках ми завжди вимагаємо лише тримання під вартою, по-перше, це особливо тяжкі злочини, ця стаття - це до 15 років позбавлення волі. Ми маємо максимально унеможливити тиск на них з боку підозрюваних. Ми маємо їх максимально захистити від моральних, фізичних - будь-яких страждань

Насилие может произойти и в небольшом селе, и в большом городе, говорит психолог Татьяна Головко. По ее словам, главная причина - то, что ребенка часто считают просто бездушным объектом, а не субъектом отношений.

Татьяна Головко, психолог

Когда в семье есть фон, где нормально не обращать внимание на человека как на личность. Есть даже благополучные семьи - такие, где со стороны все хорошо. Личности ребенка... ее не существует. Люди заняты своей жизнью, да, и ребенок занят сам по себе, и развитие это...его даже развитием не назовешь.

О подтверждении ее слов говорит третий случай - он на днях произошел в Харькове. Здесь полиция ищет еще одного насильника - 22-летнего уроженца Нововодолажского района, который напал на девушку в Новобаварском районе.

С заявлением об изнасиловании в полицию обратилась несовершеннолетняя девушка. По ее словам, все произошло на пустыре возле заброшенного дома по переулку Лизы Чайкиной.

Уголовное производство уже открыто по части 3 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

