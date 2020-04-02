Столкновение двух авто на окружной: есть пострадавшие

Сегодня около 10 утра на окружной дороге в районе авторынка столкнулись ВАЗ 2107 и Лада Калина.

Об аварии сообщают в соцсетях.

На месте работали медики.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 2 апреля около 10:00 патрульные получили сообщение о ДТП на окружной дороге М-03.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира и водителя автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства ДТП устанавливала СОГ.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП В Харьковской области, сообщение об аварии на окружной дороге с участием двух автомобилей поступило в полиции 2 апреля около 10:20.

По предварительным данным, 30-летний водитель «ВАЗ-11183» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107».

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставлены 37 и 40-летние мужчины - водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2107».

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.