Один погибший, двое пострадавших – столкновение мотоцикла и авто под Харьковом

Сегодня около 14-00 на Киевской трассе в районе села Нестеренки не разминулись Volkswagen Passat и мотоцикл. Один человек погиб, двое госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель мотоцикла вышел на обгон – от полученных травм пострадавий скончался по дороге в больницу.

49-летняя спутница мотоциклиста получила серьезные травмы и сейчас находится в хирургическом отделении. У 39-летней женщины, управлявшей автомобилем, травмы головы и ушибы.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского ОП.