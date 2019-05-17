Один погибший, двое пострадавших – столкновение мотоцикла и авто под Харьковом

17 мая 2019 г. 17:25
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Сегодня около 14-00 на Киевской трассе в районе села Нестеренки не разминулись Volkswagen Passat и мотоцикл. Один человек погиб, двое госпитализированы. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель мотоцикла вышел на обгон – от полученных травм пострадавий скончался по дороге в больницу. 

49-летняя спутница мотоциклиста получила серьезные травмы и сейчас находится в хирургическом отделении. У 39-летней женщины, управлявшей автомобилем, травмы головы и ушибы. 

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского ОП. 

 

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