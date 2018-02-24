Столкновение четырех авто на Сумской - есть пострадавшие

Сегодня около 16-15 на Сумской в районе пересечения с улицей Жен Мироносиц столкнулись автомобили Volkswagen Polo, Mercedes Benz S-class, Toyota Camry и еще один Mercedes.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работают медики и полиция.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, в результате ДТП есть пострадавшие, травмы не тяжелые.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получили водители автомобилей Mercedes и Volkswagen.

На месте работает следственно-оперативная группа.