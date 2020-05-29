Стрельба под Киевом: перевозчики распределяли маршруты

29 мая 2020 г. 11:12
Источник: РБК-Украина
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В Броварах сегодня утром произошла стрельба и столкновения. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания. Об этом сообщил в Twitter директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Артем Шевченко.

В пресс-службе полиции Киевской области отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ (Хулиганство). Правоохранители предварительно установили, что конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. На месте стрельбы задержали 10 человек, у которых было оружие.

Задержанные прибыли из других регионов Украины. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

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