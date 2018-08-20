Стрельба в горсовете: видео с камер наблюдения

Полиция обнародовала видео с камер наблюдения внутри Харьковского горсовета, которые зафиксировали действия убийцы полицейского.

Видеозапись начинается в тот момент, когда преступник уже находится в холле мэрии. В дальнем углу кадра (возле входной двери) можно рассмотреть лежащего на полу раненого охранника. Какое-то время злоумышленник стоит на месте, а после начинает что-то говорить и делает два выстрела в сторону входа. Стоит отметить, что один раз пистолет дает осечку, которую мужчина самостоятельно нейтрализует. Вскоре на место прибывают патрульные, один из которых заглядывает внутрь. После этого подозреваемый подходит вплотную к двери, делает один залп - и отходит назад. Злоумышленник меняет магазин и снова направляется ко входу. Мужчина стреляет трижды, переступает через раненого охранника - а затем выходит из здания, продолжая вести огонь. Эти выстрелы и стали смертельными для Дмитрия Кириенко.

Как сообщало АТН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Патрульные застрелили злоумышленника. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Раненого охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту стрельбы открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

У злоумышленника обнаружили два пистолета - сигнальный и «Байкал» (пневматический), которые переделаны под стрельбу боевыми патронами. Личность нападавшего пока не установлена - на вид ему 30-35 лет, имеет спортивное телосложение. Экспертиза установила, что нападавший во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.