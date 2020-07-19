Стрельба в караоке: двое мужчин с огнестрельными ранениями госпитализированы

В одном из харьковских развлекательных заведений произошла перестрелка. Об этом первыми написали очевидцы в соцсетях.

"В 01:20 в караоке Panorama в переулке Костюринском, 2 во время потасовки неизвестный пострелял двоих то ли "погранцов", то ли СБУшников. У одного - огнестрельное ранение грудной клетки, у другого - грудной клетки и плеча. Фото не разрешили делать", - сказано в сообщении.

В ГУНП Харьковской области рассказали, что в результате происшествия двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев инцидента обратиться в Основянский отдел полиции по телефонам: 705-98-15, 0632031916 или 102.