Судья Чугуевского суда отделался выговором за то, что помог копу-коррупционеру

13 декабря 2018 г. 11:23
Высший совет правосудия рассмотрел жалобу прокуратуры относительно нарушения требований законодательства судьей Чугуевского городского суда области.
 
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 
 
По информации ведомства, 30 ноября прошлого года сотрудники Департамента внутренней безопасности полиции направили в Чугуевский городской суд два протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Оба - в отношении работника сектора логистики и материально-технического обеспечения районного отдела полиции.
 
Полицейский своевременно не сообщил  о существенных изменениях в имущественном состоянии. При рассмотрении производства в декабря 2017 года судья постановил вернуть дело на доработку.
 
По мнению служителя Фемиды, в протоколах «не указано место и время совершения административного правонарушения, в связи с чем судья лишен возможности проверить, подсудно ли дело Чугуевскому городскому суду. Однако в текстах протоколов четко видно, что место совершения преступления - помещение райотдела полиции, также указаны и даты совершения административных правонарушений.
 
Кроме того, что судья проигнорировал доводы и факты, изложенные в протоколах, он более 3 месяцев безосновательно держал документы у себя, но не направлял их на доработку.
 
На рассмотрение административных дел законодательством выделен срок в 3 месяца. Из-за бездействия судьи сроки рассмотрения дела истекли, что фактически исключило возможность привлечь полицейского к ответственности.
 
В связи с этим прокуратура подготовила жалобу в Высший совет правосудия, которая сейчас удовлетворена.
 
Судья привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
 
 

 

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