Судья Чугуевского суда отделался выговором за то, что помог копу-коррупционеру

Высший совет правосудия рассмотрел жалобу прокуратуры относительно нарушения требований законодательства судьей Чугуевского городского суда области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, 30 ноября прошлого года сотрудники Департамента внутренней безопасности полиции направили в Чугуевский городской суд два протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Оба - в отношении работника сектора логистики и материально-технического обеспечения районного отдела полиции.

Полицейский своевременно не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии. При рассмотрении производства в декабря 2017 года судья постановил вернуть дело на доработку.

По мнению служителя Фемиды, в протоколах «не указано место и время совершения административного правонарушения, в связи с чем судья лишен возможности проверить, подсудно ли дело Чугуевскому городскому суду. Однако в текстах протоколов четко видно, что место совершения преступления - помещение райотдела полиции, также указаны и даты совершения административных правонарушений.