Трагические застолья. В Харькове мужчина забил приятеля до смерти, в Дергачах произошло убийство на почве ревности

Убийство в одной из квартир в доме по улице Шишковской произошло во время распития спиртных напитков двумя мужчинами и женщиной. Между хозяином и гостем началась словесная перепалка, которая постепенно переросла в драку, вскоре конфликт завершился трагически. Один из мужчин забил другого до смерти, пострадавший умер еще до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Александр Коцар, начальник Киевского отдела полиции:

В ході сварки на грунті особистих неприязних відносин наніс декілька ударів в область голови своєму товаришу, після чого останній помер на місці. Слідчим відділом Київського відділу поліції за фактом відкрито кримінальне провадження за статею 115 частини 1. Дана особа затримана по статті 208 кримінально-процесуального кодексу України.

Максимальная санкция статьи «Умышленное убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Еще одно убийство после злоупотребления алкоголем произошло в Дергачевском районе. Во время застолья, рассказывают в полиции, мужчина приревновал жену к приятелю и ударил гостя ножом в шею.

Андрей Шевченко, следователь Дергачевского отдела полиции:

Після чергового застілля сп'янілий чоловік приревнував дружину до свого товариша та схопивши ножа поранив його, до ранку травмований помер.

подозреваемый:

Почалось, конфлікт на почві ревності, так как він до неї начав приставать. Вона щось сказала, він ударив її по лицю. Потім драка, так воно і случилось.

Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении, если суд признает его виновным в совершении убийства, ревнивцу грозит до 15 лет тюрьмы.