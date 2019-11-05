Тройное ДТП на Научной: пострадало восемь машин

Одна за другой сразу три аварии произошло после обеда на проспекте Науки, 25. Владислав стал участником одной из ДТП с участием четырех автомобилей. Мужчина управлял «Опелем» и врезался в красную «Киа», которая до этого въехала в «Мерседес» и, собственно, пострадала больше всех.

Владислав, водитель, участник ДТП

Краем глаза замечаю, что резко начинает тормозить «Мерседес», ну, джип, который был первым в ДТП, она влетает в него, и когда она, получается, врезается у нас, расстояние примерно один корпус уже было, я начал уходить, ну, принял экстренное торможение, пытался увернуть вправо, ну, в правый ряд перестроиться, ну и получается, зацепился левой частью машины ей прямо в центр.

Алексей приехал на место сразу, как только узнал, что его сын попал в аварию, мужчина переживает, что Владислава выставят виноватым, ведь говорит Алексей, водитель «Киа» уже уверяет, что врезалась в «Мерседес», поскольку ее толкнул «Опель» Владислава, что, по словам мужчины, не так.

Девушка утверждает, что из-за того, что «Опель» ударил в зад ее автомобиль, она ударила «Мерседес» и получила такие повреждения.

А вот Андрей помогает с эвакуацией побитой легковушки пострадавшей женщины-водителя, так как, по его словам, она поехала в больницу.

Андрей, помогает эвакуировать «Киа»

Шишка на черепе, тошнота, и повезли. - Це від чого? Вона вдарилася головою? -Ні, вона пристебнута була, це дуже добре, просто якщо знаєте при ДТП удар ззаду, - велика нагрузка на шийні позвонки ідуть.

Всего в тройном ДТП, рассказывает Алексей, пострадали восемь автомобилей, а именно: «Мерседес», «Киа», «Опель», «Рено», «Дэу» и два «Шевроле».

Алексей, отец участника ДТП

Две машины уже стояло в среднем ряду ДТП, две машины вот в этом ряду стояли в ДТП, и вот это третье ДТП, вот, три машины остались на месте, а четвертая машина ударила мою машину в зад и уехала. Он там не сильно, он черканул, он уходил от удара - увернулся вправо, зацепил его и уехал.

Почти в то же время на перекрестке неподалеку произошла еще одна авария между «Хондой» и «Маздой». Все обстоятельства ДТП и кто является виновником каждой из них, выясняет патрульная полиция.