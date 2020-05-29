Труп в реке: харьковская полиция устанавливает причину смерти мужчины

Вчера, 28 мая, в реке на Нетеченской набережной неподалеку от моста влюбленных на Стрелке найдено тело неизвестного мужчины.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Новобаварского отдела. Правоохранители не выявили на теле погибшего видимых признаков насильственной смерти. Личность и причины смерти мужчины устанавливаются.

Информация зарегистрирована Журнале единого учета Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.