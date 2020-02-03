Тысяча долларов чтобы избежать уголовной ответственности. На Харьковщине задержали с поличным двух оперуполномоченных

О том, что у ее сына полицейские требуют взятку, женщина пожаловалась правоохранителям. По ее словам, рассказывает представитель Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко, работники полиции хотели одну тысячу долларов чтобы не составлять, не регистрировать и не передавать в следственное подразделение полиции материалы по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи. Полицейских задержали прямо на «горячем», когда в салоне служебной машины женщина передавала им наличку.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Двоє працівників поліції, а саме Люботинського відділу поліції панували у салоні авто отримати неправомірну вигоду від жінки, яка хотіла її надати за те щоб працівники поліції не складали матеріали щодо ймовірної крадіжки, яку скоїв її син. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення поліціянтів від займаних посад.

Прокуратура сообщила о подозрении двум старшим оперуполномоченным по факту получения неправомерной выгоды. Если вину полицейских докажут в суде им грозит провести за решеткой от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.