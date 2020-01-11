Убийство и уничтожение самолета. Катастрофу самолета МАУ переквалифицировали

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления, связанного с гибелью людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбития самолета авиакомпании «МАУ» военными этой страны, Офис генпрокурора принял решение об изменении квалификации уголовного правонарушения, по которым открыто производство. Cейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Сегодня, 11 января, Иран официально признал, что украинский самолет был случайно сбит ракетой.