Убийство в ресторане: детали происшествия

Убийство произошло в центре: в ресторанном комплексе на улице Ярослов Мудрого. Главными участниками событий стали два человека среднего возраста. Один из них имел травматическое оружие. Другой пустил в ход то ли нож, то ли так называемую "розочку" от разбитой бутылки. Это выясняет полиция.

Михаил Цап, нач. следственного отдела, полковник полиции:

Конфлікт почався на вулиці. Після чого вони зайшли в приміщення ресторану на другий поверх, де один невідомий (ну, встановлена особа), наш потерпілий, який помер, начав проводити постріли для відстрілу гумовими кулями. В ході цього конфлікту йому були заподіяні ножові поранення, від яких він від кропопотері помер на місці.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Судячи з характерних ознак і миттєве настання смерті, можна сказати там були поранені великі судини. Більше постраждалих не було і взагалі там було дуже обмаль людей, з якими можна було спілкуватись і з"ясувати якісь обставини трагедії.

Человек, по данным полиции, нанес смертельные раны оппоненту и получил ранения из травматического пистолета, с места преступления скрылся еще до приезда полиции. К медикам он обратился позже сам и поначалу не рассказывал, как получил ранения. Как так случилось, что раненый участник смертельной драки беспрепятственно мог оставить ресторан, в заведении комментировать не стали. Сначала охранник сказал журналистам, что администратор ждет на улице. Впрочем, после этого заверил, что адиминистрации нет на месте и закрыл дверь.

Нету его, можу еще 3 раз повторить. Не дойдет так?

По телефону указанному на сайте заведения - тоже сначала пообещали, что администрация пообщается с журналистами.

- Мы могли бы пообщаться или с администратором или с кем-то с сотрудников. - Вам от сейчас как раз охранник сказал, что администратор сейчас подойдет. - А в течении которого времени? - Вы рядом стоите, правильно ? - Да, у входа. - Ну, вот сейчас подойдет администратор.

Но никаких официальных комментариев от заведения медиа так и не получили. Зато в сети появились фотографии и персональные данные участников конфликта, которые говорят, что оба имеют криминальное прошлое. Раненый, вроде участник одной из радикальных группировок, которая фигурировала в делах о разбое и в громких столкновениях в городе, а другой - вроде бывший охранник нардепа Дмитрия Шенцева. Правда, сам политик публично открестился от убитого, написал на своей странице в соцсетях, что это не его работник. Но так это на самом деле, и какая была причина конфликта сейчас устанавливают следователи.

Михаил Цап, нач. следственного отдела, полковник полиции:

Ця інформація з'явилась в засобах масових інформацій. Ми зараз перевіряємо. Більш детально не можу повідомити.

Все участники конфликта были установлены с помощью камер наблюдения. По факту событий, открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.