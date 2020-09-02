Украинка, прилетевшая из Анталии, открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло (Видео)

МАУ внесла в "черный список" пассажирку, которая после остановки самолета, совершавшего рейс PS6212 Анталия - Киев, несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Отмечается, что пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха с мужем и детьми.

Командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта «Борисполь», как этого требуют соответствующие инструкции. По факту грубого нарушения правил авиационной безопасности и поведения на борту пассажирка внесена в "черный список".

Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и/или наркотических веществ.

"К сожалению, данные сомнительные поступки некоторых пассажиров нивелируют не только отношение к авиационной безопасности на воздушном транспорте, но и элементарный родительский пример. Адекватной реакцией со стороны правоохранительных органов, по мнению руководства авиакомпании МАУ, может быть только сопоставимо высокое финансовое взыскание в виде штрафа", - отметили в компании.