Украл, запер в доме и насиловал. В Харькове осудили насильника

В январе прошлого года 32-летний мужчина пригласил на свидание молодую девушку, с которой познакомился через интернет. Привел к себе домой, отобрал мобильный телефон и начал угрожать. А чтобы жертва не могла убежать, злоумышленник выпустил во двор злую собаку.

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2

Вдарив її кулаком в обличчя. Потім здійснюючи психологічний та фізичний вплив до даної жінки він роздягнув її та зґвалтував. Оглядом досудового розслідування було встановлено, що жінка проти своєї волі перебувала даного зловмисника більше ніж добу. Лише після того як зловмисник заснув вона змогла взяти мобільний телефон та відправити смс повідомлення своєму родичу.01,47 Родичі в свою чергу відразу повідомили правоохоронцям.

Узнав об этом, мужчина вернул женщине вещи и убежал. Через несколько дней был задержан при попытке пересечь государственную границу. Накануне Октябрьский районный суд признал его виновным по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Изнасилование с применением физического насилия и угроз"

Александр Фильчаков, руководитель Харьковской местной прокуратуры №2

На вимогу місцевої прокуратури районним судом останнього було засуджено до 5 років позбавлення волі. Тобто до максимальної міри покарання передбаченої законом до злочину вказаної категорії.

Также из материалов дела, известно, что осужденный уже имел проблемы с законом - он был неоднократно судим за преступления имущественного характера.

