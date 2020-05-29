Ушла с сыном из дома и не вернулась: в Харькове разыскивают женщину с ребенком

29 мая 2020 г. 12:10
29 мая в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что 28 мая Кристина Боднар 1989 года рождения вместе со своим 6-летним сыном ушли из дома и на данный момент их местонахождение не известно.
 
Приметы женщины: на вид 30 лет, рост примерно 174 см, среднего телосложения, русые длинные волосы. Была одета в кожаную короткую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.
Приметы ребенка: на вид 6-7 лет, рост около 120 см, полного телосложения, русые волосы. Был одет в темно синюю куртку с капюшоном, темно синие джинсы, белые кроссовки.

ГУ Нацполиции в Харьковской области обращается ко всем, кому известна какая-либо информация о разыскиваемых, с просьбой сообщить ее в Московский отдел полиции или по телефонам: (057) 738-30-24, 102 или другим удобным способом.

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