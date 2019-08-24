В Америке зарегистрирован первый случай смерти от вейпа

Первый случай смерти от электронной сигареты зафиксирован в штате Иллинойс (США).

Об этом сообщает Fox News.

Представители департамента общественного здравоохранения штата утверждают, что пациент был доставлен в больницу с серьезным респираторным заболеванием после вейпинга. Врачам не удалось спасти его жизнь. Никакой другой информации о пациенте, включая имя, возраст, родной город или дата смерти, не раскрывается.

В ведомстве отметили, что в больницах штата находятся 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет, которые на прошлой неделе вдыхали пар электронных сигарет.

Департамент, видя серьезность ситуации, вызвал группу Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), эксперты прибыли в штат и приступили к расследованию случаев.