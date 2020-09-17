В Боровском районе во время пожара сухостоя от огня спасли лес

16 сентября на территории Харьковской области произошло 32 пожара в природных экосистемах на общей площади около 16 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, в Боровском районе Харьковщины возле села Богуславка огонь от горящих на площади 1,5 га травы, кустарников и камыша стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и мог перейти в крупный лесной пожар. О возгорании спасателям сообщили работники лесхоза в 10:46.

В 12:42 спасателям и работникам лесхоза удалось остановить продвижение огня и защитить от него лес. Окончательно пожар ликвидировали в 15:00. Пострадавших нет.

Ввиду угрозы возникновения возгораний при повышении температурных показателей спасатели обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.