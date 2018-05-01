В Бразилии вместе обрушилась горящая многоэтажка с людьми внутри (видео)

Люди вынуждены были прыгать с верхних этажей в отчаянной попытке избежать интенсивного огня и дыма, которые полностью поглотили здание.

В бразильском городе Сан-Паулу произошел пожар в 22-этажном жилом доме, во время которого многоэтажка рухнула прямо с людьми.

Как пишет The Daily Mail со ссылкой на местную власть, ранее здание принадлежало местной полиции, но в последнее время было заброшено, и там жили только сквоттеры.

По данным пожарной службы, жители загоревшегося здания, оказались в ловушке, некоторые люди с верхних этажей обращались за помощью, прежде чем здание рухнуло.

На видео видно момент падения здания.

Администратор Флабио Габиа из соседнего отеля сообщила газете Estadao, что улицы заполонила толпа отчаянных людей. "Когда я вышла посмотреть, что происходит, улицы были заполнены отчаянными людьми", - отметила она.

"Я слышала, как несколько человек кричали", - добавила женщина.

В то же время, как пишет The Mirror со ссылкой на слова очевидцев, люди вынуждены были прыгать с верхних этажей в отчаянной попытке избежать интенсивного огня и дыма, которые полностью поглотили здание.

"Я пришел домой и собирался принять душ, когда пришел сосед и сказал спуститься вниз [...] Когда мы спустились ... люди прыгали, очень грустно", - сказал мистер Хинкель в комментарии изданию Globo.

По меньшей мере, один человек погиб, трое пропали без вести, однако точное число жертв и пострадавших на этот момент не сообщается.

Во время тушения пожара также пострадали несколько пожарных, всего на месте происшествия работают 160 спасателей, а также военные и группа защиты гражданской обороны.

Бразильские СМИ, а также пользователи соцсетей публикуют ужасающие кадры с места обрушения многоэтажки.

В пламени сгорели практически все этажи высотки, взметнув в небо огромное облако черного дыма.

Пострадали также соседние здания, однако власти утверждают, что опасности обрушения нет.

Что стало причиной пожара, на данный момент не сообщается.