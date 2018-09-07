В центре города на ходу загорелась машина. Подробности.

В самом центре города возле станции метро «Пушкинская» около половины одиннадцатого прямо на ходу вспыхнула машина Lanos. Автомобиль, говорят очевидцы, двигался со стороны спуска Веснина по улице Пушкинской, и вдруг произошло возгорание под капотом. Свидетели говорят, автомобиль сгорел буквально за несколько минут.

Александр, продавец цветов

Парень выскочил, у него не было огнетушителя в машине - большой минус, вот вам беспечность водителя. Молодой водитель, ну парень, выскочил, молодец, жив, здоров, всё нормально пожарные экстренно потушили.

Местная продавщица, Надежда рассказывает, что перепуганный водитель мгновенно выскочил из машины и сначала попытался самостоятельно потушить пожар, но огонь разгорался все сильнее, не помогли даже неравнодушные водители, которые останавливались, чтобы помочь потушить огонь собственными огнетушителями.

Надежда, местная продавщица

Ребята выскочили, помогали тушить, ну ничего огнетушителями не смогли потушить, ото мсчники приехали, ото только когда пеной задули. И то раз задули, оно продолжало, потом вот это капот сорвали и ещё раз задули.

На момент прибытия спасателей, сообщает Игорь Лупандин, огнем был охвачен моторный отсек и салон машины площадью 5 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось в 10:43.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Найімовірніша причина яка там розглядається, а також це підтверджується водієм цього автомобіля - це неісправність цього автомобіля в першу чергу, це топливна система, як він сказав наймовірно те, що протікання бензину на частини двигуна в результаті чого произошло загорання.

В ГСЧС говорят, что большинство пожаров в движущихся автомобилях случаются из-за технической неисправности транспорта, чаще всего неисправность электропроводки и топливных систем.