В центре Харькова загорелось домовладение

Сегодня, 29 ноября, под утро в Харькове произошел пожар в домовладении на ул. Рождественской, 4.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.
Как указывается, пожар в частном домовладении на трех хозяев был зафиксирован в 5:29. Площадь пожара составляла 300 кв. метров.
На месте пожара работали 6 отделений ГСЧС.
Спасатели рассказали пожробности ЧП, уточнив адрес, где произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 ноября в 5:29 спасателям поступила информация о пожаре в одноэтажном жилом доме на трех хозяев на въезде Рогатинском в Харькове. Из сообщения стало известно о значительном распростанении пожара.
На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 300 кв.м. Дом горел полностью.
В 6:36 пожар спасатели локализовали. Пострадавших в результате происшествия нет.
Сейчас идет ликвидация пожара.
Причина возникновения возгорания устанавливается.