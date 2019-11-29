В центре Харькова загорелось домовладение

29 ноября 2019 г. 11:08
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Сегодня, 29 ноября, под утро в Харькове произошел пожар в домовладении на ул. Рождественской, 4.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, пожар в частном домовладении на трех хозяев был зафиксирован в 5:29. Площадь пожара составляла 300 кв. метров.

На месте пожара работали 6 отделений ГСЧС.

Спасатели рассказали пожробности ЧП, уточнив адрес, где произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 ноября в 5:29 спасателям поступила информация о пожаре в одноэтажном жилом доме на трех хозяев на въезде Рогатинском в Харькове. Из сообщения стало известно о значительном распростанении пожара.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 300 кв.м. Дом горел полностью.

В 6:36 пожар спасатели локализовали. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас идет ликвидация пожара.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

 

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