В центре Харькова из реки вытащили тело неизвестного мужчины

Сегодня, 28 мая, днем на набережной в Новобаварском районе Харькова из воды вытащили тело мужчины.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела неизвестного в реке по улице Нетеченской набережной поступило в полицию через оператора «102» сегодня в 15:35.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские не обнаружили на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти.

Личность погибшего и причины его смерти устанавливаются.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета Новобаварского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.