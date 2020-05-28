В центре Харькова из реки вытащили тело неизвестного мужчины

28 мая 2020 г. 21:00
3 просмотра

Сегодня, 28 мая, днем на набережной в Новобаварском районе Харькова из воды вытащили тело мужчины.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение об обнаружении тела неизвестного в реке по улице Нетеченской набережной поступило в полицию через оператора «102» сегодня в 15:35.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские не обнаружили на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти.

Личность погибшего и причины его смерти устанавливаются.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета Новобаварского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53