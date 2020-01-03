В центре Харькова между таксистом и пассажирами произошла драка (видео)

В центре Харькова возле отеля Харьков Пэлас двое парней избили водителя такси и повредили его автомобиль.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам на автомобиле таксиста злоумышленники отломали боковое зеркало.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о конфликте в центре города поступила в полицию 3 января в 9:30.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что двое мужчин и 24-летняя женщина находились на проспекте Независимости и вызвали такси.

51-летний водитель увидел у одного из пассажиров откупоренную бутылку спиртного напитка и сделал замечание по этому поводу, при этом также попросив их выйти из автомобиля.

Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

В результате происшествия за медицинской помощью обращался 29-летний мужчина.

Также был поврежден автомобиль такси, сумма ущерба устанавливается.

Кроме того, 51-летний таксист и 29-летний мужчина обратились с заявлениями в полицию.

Сообщение зарегистрировано в Едином реестре учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.