В центре Харькова подрались футбольные фанаты

21 февраля 2018 г. 21:44
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Стычка футбольных фанатов произошла на площади Свободы ориентировочно за час до начала 1/8 финала Лиги Чемпионов - игры донецкого "Шахтера" и итальянской команды "Рома".

Как сообщают в соцсетях, в драке принимали участие около 50 харьковчан и 40 римлян. После непродолжительной стычки сотрудники полиции оттеснили агрессивных фанатов друг от друга. После чего оппонентов разделили и, рассадив по двум автобусам, увезли. По одним данным, болельщиков доставили на стадион, по другой информации - в отдел полиции.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, информации о пострадавших или доставленных в отделы полиции пока не поступало. 

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