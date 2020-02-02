В центре Киева застрелили мужчину (видео)

02 февраля 2020 г. 21:12
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В Киеве на улице Саксаганского сегодня, 2 февраля, вечером неизвестный застрелил мужчину и скрылся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, происшествие случилось около 18:00.

Личность погибшего установлена: это – 43-летний киевлянин.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники. На розыск и задержание злоумышленника ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

Следователями открыто уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщают СМИ, убийство произошло во дворе жилого дома по адресу ул.Саксаганского, 117.

Там неизвестный несколько раз выстрелил в погибшего. По предварительной информации, нападающий подбежал к пострадавшему сзади, произвел несколько выстрелов, после чего забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся с места происшествия. Мужчина скончался на месте.

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