В части Киевского района из-за бешенства кота ввели карантин

04 августа 2018 г. 10:24

Бездомный кот, болевший бешенством, напал на двух человек в Киевском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации ГУ Госпродпотребслужбы в Харькове, происшествие случилось 31 июля на ул. Колосистой.

По словам пострадавшего, на него из кустов выпрыгнула черная кошка и покусала его. На помощь мужчине пришла соседка, но в результате больное животное укусило и ее.

Пострадавшие сразу обратились за медицинской помощью, а уже 1 августа работники КП «Центр обращения с животными» поймали кошку, у которой подтвердился диагноз «бешенство». В тот же день животное скончалось. 

Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харьковской области, в городе Харькове были установлен карантин  на территории Киевского района, ограниченной ул. Генерала Удовиченко, ул. Горянской, ул. Леся Сердюка и ул. Хвылевого.

На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят подворовой обход с целью вакцинации домашних животных против бешенства.

 

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