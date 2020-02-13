В Чугуеве во время пожара в частном доме погибла женщина

13 февраля 2020 г. 11:38
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В Чугуеве Харьковской области во время пожара в частном доме погибла женщина.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, ЧП случилось на улице Кононенко, 7. О пожаре стало известно в  6:57.  Горела часть двухэтажного дома.

Площадь пожара составляла около 80 м2.

Во время локализации пожара было обнаружено тело 44-летней женщины - хозяйки дома.

Причина данного пожара выясняется.

Всего же, по данным сводки, за сутки на Харьковщине произошло 6 пожаров, из них по городу - 1, по области - 5, погибли 2 человека.

 

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