В Чугуеве во время пожара в частном доме погибла женщина

В Чугуеве Харьковской области во время пожара в частном доме погибла женщина.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.
Как указывается, ЧП случилось на улице Кононенко, 7. О пожаре стало известно в 6:57. Горела часть двухэтажного дома.
Площадь пожара составляла около 80 м2.
Во время локализации пожара было обнаружено тело 44-летней женщины - хозяйки дома.
Причина данного пожара выясняется.
Всего же, по данным сводки, за сутки на Харьковщине произошло 6 пожаров, из них по городу - 1, по области - 5, погибли 2 человека.