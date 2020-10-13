В Дергачах из-за короткого замыкания произошел пожар в частном доме

В Дергачах днем 12 октября произошел пожар в частном жилом доме.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, в 14:51 спасателям поступил вызов на пожар на ул. Национального флага, 62 в Дергачах.
На момент прибытия спасателей в жилом доме горела мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м.
В 15:10 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 15:45 пожар был полностью ликвидирован.
Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на весь дом.
Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электропроводки.