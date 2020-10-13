В Дергачах из-за короткого замыкания произошел пожар в частном доме

13 октября 2020 г. 10:12
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В Дергачах днем 12 октября произошел пожар в частном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 14:51 спасателям поступил вызов на пожар на ул. Национального флага, 62 в Дергачах.

На момент прибытия спасателей в жилом доме горела мебель и домашние вещи на площади около 15 кв.м.

В 15:10 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 15:45 пожар был полностью ликвидирован.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на весь дом.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электропроводки. 

 

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