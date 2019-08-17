 

В Дергачах у мужчины в доме нашли каннабис (фото)

17 августа 2019 г. 12:12
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В Дергачах полицейские обнаружили и изъяли у 44-летнего мужчины каннабис.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время проведения санкционированного обыска в доме работники полиции изъяли 437 конопляных саженцов и 300 граммов сушеного каннабиса.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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