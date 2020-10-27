В Дергачевском районе из-за короткого замыкания загорелся частный дом

В Дергачевском районе из-за короткого замыкания электросети случился пожар в частном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 26 октября в 20:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Караван, где горел двухэтажный частный дом на ул. Пушкинской, 28.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла около 60 кв.м. Огонь успел охватить крышу дома и его 2-й этаж.

Спасатели в 21:18 локализовали пожар и в 22:39 ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание электрической сети.