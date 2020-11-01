В Дергачевском районе обокрали дом депутата Харьковского горсовета

В селе Чайковка Дергачевского района неизвестные обокрали дом депутата Харьковского городского совета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленники повредили входную дверь, проникли в дом и совершили кражу имущества.

С заявлением об этом в полицию 31 октября обратился 47-летний депутат Харьковского городского совета.

По данным СМИ, жертвой воров стал экс-кандидат в мэры Харькова от "Самопомощи", депутат горсовета Тарас Ситенко. Злоумышленники вынесли из его дома несколько шуб и травматический пистолет.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленников разыскивают.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.