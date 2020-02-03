В ДТП на Полтавском шляхе повреждены восемь автомобилей

03 февраля 2020 г. 22:28
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Сегодня в 17:15 на улице Полтавский шлях, 56 столкнулись восемь авто: Volkswagen Golf, Nissan Juke, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Toyota Highlander, ВАЗ 2110 и два автомобиля марки BMW.

По информации пресс-службы патрульной полиции, пострадавших в результате ДТП нет. 

По предварительной информации, нарушение правил дорожного движения (пункты 10.1 и 10.4 ПДД Украины) допустил водитель Volkswagen, в результате чего и произошло столкновение. 

На нарушителя патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. 

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