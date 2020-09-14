В ДТП с участием «скорой» пострадали три человека: подробности от полиции (видео)

14 сентября 2020 г. 10:23
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Авария с участием «скорой», в которой пострадали три человека, произошла сегодня ночью – в 23:30 на улице Тюринской в районе дома №148,А столкнулись микроавтобус медиков Peugeot Boxer и KIA Optima, который от удара загорелся.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили 52-летний водитель «скорой», 21-летний фельдшер и 20-летний врач.

Пациентка, которую перевозила «скорая» и которой срочно требовалась операция, была доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

По данным правоохранителей, причиной аварии стал выезд автомобиля KIA на полосу встречного движения. Установлено, что машина медиков двигалась с включенными спецсигналами.

Информация зарегистрирована в Московском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

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