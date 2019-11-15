В Генштабе ВСУ уточнили данные о количестве пострадавших от взрывов в Балаклее

15 ноября 2019 г. 21:00
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В Генштабе ВСУ уточнили информацию о количестве раненых в результате взрывов на территории базы военного арсенала в Балаклее, а также степень тяжести их ранений.

Так, по данным пресс-службы Генштаба ВСУ в результате взрывов в Балаклее пострадали не четыре, как сообщалось ранее, а пять человек:

Из получивших ранения военнослужащих-саперов ВС Украины один - в тяжелом состоянии;

один – в состоянии средней степени тяжести;

трое – в состоянии легкой степени тяжести.

Сейчас раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь.

Также сообщалось, что двое саперов погибли, получив ранения, не совместимые с жизнью.

На место чрезвычайного происшествия прибыла оперативная группа Генерального штаба во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и представители правоохранительных органов по выяснению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Как отмечается, с 15:13 15 ноября 2019 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

 

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