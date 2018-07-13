В Харькове двое детей сбежали из детского сада через секретную лазейку

Двое малышей просто вышли с территории детского сада и пошли в сторону метро Алексеевская. Там их заметили правоохранители, которые заинтересовались, почему дети гуляют одни. В отделе ювенальной превенции сообщили, что воспитатели сами обратились в полицию уже через несколько минут после того, как малышей нашли. Оказалось, что гулять дети пошли из детского садика «Школа радости Елены Чернявской».

Однако там со съемочной группой общаться не захотели. На территорию садика не пустили, а на телефонные звонки не отвечали. Хотя калитка в садик была окрыта.

Любовь Андреевна, бабушка воспитанницы соседнего садика

Калитка у них открыта после сна, где-то после 3 часов. И та калитка открыта, и эта - после трех часов. А до этого все открыто. В девять они ее закрывают, приняв последних детей, а в 3 открывают

Но оказывается, что вылезти из территории садика можно и через секретную лазейку – это журналистам рассказывает маленький воспитанник «Школы радости» во время беседы с его матерью, Ириной. Про эту лазейку сама Ирина не знает.

Ирина, мать воспитанника «Школы радости»



-Може, тут діти також можуть пролізти? - Ну не знаю, может и можуть, но це питання не до мене - А я когда-то пролез за колпачком- Проліз колись? Де ти проліз? - Та это он так... - За забор, через дыру там было - Тем, ну это, это он так - Возле стола там есть дыра такая, и я возле нее пролез, за колпачком… -- А когда это было- Это когда я брал фломастер

Мать удивлена и сначала даже не верит сыну. Но потом понимает серьезность ситуации и обещает завтра же поднять этот вопрос с другими родителями. Кстати, про то, что вчера из садика, который посещает ее ребенок, кто-то сбежал, ей никто не говорил. Хотя месяц в таком садике родителям стоит больше 5 тысяч гривен.

