В Харькове из больницы сбежал 16-летний мальчик

Шевченковской отдел полиции устанавливает местонахождение 16-летнего Вячеслава Еремина, который 29 мая около 20:30 самовольно покинул медицинское учреждение, расположенное по ул. Клочковской, 337-А.
Приметы парня: рост около 170 см., среднего телосложения, волосы короткие.
ГУ Нацполиции в Харьковской области обращается ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить ее по телефонам: +38067 4846128, +38093677272, 102, или другим удобным для вас способом.