В Харькове из больницы сбежал 16-летний мальчик

Шевченковской отдел полиции устанавливает местонахождение 16-летнего Вячеслава Еремина, который 29 мая около 20:30 самовольно покинул медицинское учреждение, расположенное по ул. Клочковской, 337-А.

Приметы парня: рост около 170 см., среднего телосложения, волосы короткие.