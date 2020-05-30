В Харькове из больницы сбежал 16-летний мальчик

30 мая 2020 г. 11:36
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Шевченковской отдел полиции устанавливает местонахождение 16-летнего Вячеслава Еремина, который 29 мая около 20:30 самовольно покинул медицинское учреждение, расположенное по ул. Клочковской, 337-А.

Приметы парня: рост около 170 см., среднего телосложения, волосы короткие.
 
ГУ Нацполиции в Харьковской области обращается ко всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить ее по телефонам: +38067 4846128, +38093677272, 102, или другим удобным для вас способом.
 

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