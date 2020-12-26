В Харькове из машины вытянули сумку с деньгами

Правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Николая Манойло из припаркованного автомобиля Volkswagen неизвестные похитили сумку с деньгами.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Полицейские установили, что из автомобиля злоумышленники похитили рюкзак, в котором находилось 8500 гривен. После чего неизвестные пытались скрыться на автомобиле Opel. Их заметил потерпевший и начал преследовать, тогда злоумышленники покинули свой автомобиль и сбежали.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность одного из злоумышленников. Им оказался ранее судимый за грабеж гражданин Грузии. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Другие соучастники преступления устанавливаются.

Вещественные доказательства изъяты. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.