В Харькове на медиков скорой натравили собаку

04 июня 2020 г. 13:56
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2 июня в 21:50 бригада скорой помощи приехала на вызов к 67-летней женщине, которая жаловалась на острую боль в животе. Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, когда медики оказали ей помощь, предложили госпитализацию в стационар, но она отказалась. После этого родственница пенсионерки начала агрессивно себя вести и угрожать медикам, а затем натравила на них собаку. На место происшествия вызвали службу охраны и полицию. В результате инцидента никто из бригады не пострадал.

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