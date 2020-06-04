В Харькове на медиков скорой натравили собаку

2 июня в 21:50 бригада скорой помощи приехала на вызов к 67-летней женщине, которая жаловалась на острую боль в животе. Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, когда медики оказали ей помощь, предложили госпитализацию в стационар, но она отказалась. После этого родственница пенсионерки начала агрессивно себя вести и угрожать медикам, а затем натравила на них собаку. На место происшествия вызвали службу охраны и полицию. В результате инцидента никто из бригады не пострадал.