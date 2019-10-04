 

В Харькове на стройке рабочий сорвался с высоты и погиб

04 октября 2019 г. 14:26
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В Киевском районе Харькова на стройке погиб рабочий.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 октября около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Кричевского на строительстве с высоты сорвался человек.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшим оказался 63-летний харьковчанин, который во время проведения строительных работ выпал, вероятно, с четвертого этажа. 

От полученных травм мужчина скончался на месте. Тело погибшего направлено в морг.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

 

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