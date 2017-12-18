В Харькове на улице Державинской водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся

18 декабря 2017 г. 13:52
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17 декабря примерно в 21.45 на пешеходном переходе, расположенном в районе дома № 2 на улице Державинской, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев происшествия.

Пострадавшую девочку с телесными повреждениями доставили в больницу. Состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.

Свидетелей и очевидцев аварии полиция просит обращаться по телефонам: 102, 737-13-66, 737-23-46, 0502483233, 0732030535.

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