На Московском проспекте возле детской площадки умер мужчина

11 декабря 2019 г. 14:27
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Сегодня утром, 11 декабря, в Харькове посреди улицы скончался мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фото с телом покойного.

По их информации, ЧП произошло возле дома №300 по проспекту Московскому.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 декабря в 7:40 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на детской площадке на проспекте Московском обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Предварительно, ему внезапно стало плохо.

На место прибыла полиция.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

 

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