В Харькове на улице умерла женщина

В Немышлянском районе Харькова сегодня днем на улице прохожие обнаружили труп.
Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о происшествии в полицию сообщил мужчина.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.
Как выяснилось, 39-летняя женщина и мужчина вместе употребляли спиртные напитки.
Внезапно на дороге возле школы женщине стало плохо. Тогда мужчина оттащил ее к погребам.
Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины.
Информация зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.
Заявитель от написания заявления и объяснений отказался. Обстоятельства происшествия и причины смерти женщины устанавливаются.