В Харькове на улице умерла женщина

В Немышлянском районе Харькова сегодня днем на улице прохожие обнаружили труп.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о происшествии в полицию сообщил мужчина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, 39-летняя женщина и мужчина вместе употребляли спиртные напитки.

Внезапно на дороге возле школы женщине стало плохо. Тогда мужчина оттащил ее к погребам.

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины.

Информация зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.

Заявитель от написания заявления и объяснений отказался. Обстоятельства происшествия и причины смерти женщины устанавливаются.