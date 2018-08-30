В Харькове нашли пропавшего ночью мальчика

30 августа около 3 часов ночи в полицию обратилась жительница Основянского района Харькова с сообщением о том, что ее 9-летний сын ночью ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские обнаружили мальчика на одной из улиц города.

Установлено, что никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Правоохранители выяснили, что ребенок поссорился с родителями и ушел из дома к бабушке.

Полицейские из ювенального отдела провели профилактическую беседу с беглецои и его семьей по недопущению подобных случаев в будущем.