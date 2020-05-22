В Харькове незаконно продали помещения НИИ - СБУ

СБУ разоблачила коррупционную схему реализации почти 5000 кв.м помещений харьковского НИИ, который находится в госсобственности Минрегионстроя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, в 2016-2017 годах для проведения сделки должностные лица государственной исполнительной службы Харьковского управления юстиции незаконно арестовали недвижимость госучреждения, расположенного вблизи центральной части города. После этого фигуранты, вопреки действия моратория на принудительную реализацию государственного имущества, продали отчужденные помещения института представителям местной коммерческой структуры. Кроме того, научно-исследовательский институт внесен в перечень объектов, не подлежащих приватизации. По заключению судебной строительно-оценочной экспертизы, государству нанесен ущерб на 3 млн. 267 тыс. грн.

Сейчас одному из фигурантов, главному государственному исполнителю Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, сообщается о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников сделки. По материалам СБУ, соответствующими органами принимаются правовые меры по возврату незаконно реализованного объекта в государственную собственность.