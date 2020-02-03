В Харькове обнаружили окровавленное тело мужчины

Накануне жители этого дома, по улице Бучмы, увидели в своем дворе полицейские автомобили и следователей, которые ходили по лестнице. Сутра, за дверьми этой квартиры, нашли окровавленное тело мужчины. Он умер от прямого удара ножом в грудь. Соседи говорят: погибший был неконфликтным человеком.

Галина, соседка

Я, да, знала эту семью очень хорошо и конфликтов у них не было, адекватная, нормальная семья. То что произошло - узнала от полиции. Больше ничего не знаю.

Погибшему было 55 лет, работал строителем, у него была жена и пасынок. Он не пьянствовал, и не употреблял наркотики, говорят соседи. И в ту ночь, которая стала для мужчины последней, в квартире было тихо. Его тело обнаружили уже утром - жена вместе с соседом, рассказывает пресс-офицер Московского отдела полиции Эвелина Черепахина.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского ОП

Дружина прийшла додому з... Повернулась додому, не змогла відчинити двері. Вона звернулась до сусідів. Сусід поліз, побачив що чоловік лежить на полу. Викликали швидку, викликали поліцію, викликали МЧС. Коли зламали двері та прийшли до квартири, побачили його.

Никаких следов взлома, а тем более борьбы, правоохранители не обнаружили, добавляет Эвелина Черепахина. Следователи открыли криминальное производство по ч. 1, ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий проишествия. Ведутся опросы свидетелей.